Остин, США, , 14:07 — REGNUM Власти американского штата Техас откроют вакцинацию для всех взрослых жителей к концу марта, сообщает со ссылкой на официальные лица New York Post.

«Мы приближаемся к отметке в 10 млн прививок в Техасе, и мы хотим сохранить динамику роста предложения вакцины», — отметила Имельда Гарсия, заместитель комиссара Департамента здравоохранения штата и председатель комиссии.

По словам государственных чиновников, это решение было принято с целью защитить как можно больше людей. Жители старше 16 лет будут иметь право только на вакцину Pfizer, а жители старше 18 лет смогут пройти вакцинацию препаратами, произведенными компаниями Moderna и Johnson & Johnson.

«По мере того, как больше людей получают возможность пройти вакцинацию, мы просим поставщиков услуг продолжать уделять особое внимание людям, которые наиболее подвержены риску тяжелого заболевания, госпитализации и смерти — например, пожилым людям», — добавила Гарсия.