Москва, , 14:06 — REGNUM Принцип диверсификации, то есть распределения сбережений по разным активам — золотое правило инвестора, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор, совладелец компании Noble Russian Finance Club Василий Коновалов.

«В том числе, сбережения должны быть защищены и от валютных рисков. Обычно рекомендуют распределять вложения на три равных части — долларовую, евровую и рублевую.

И хотя число резервных валют в мире больше двух, более экзотические варианты, такие, как британский фунт, швейцарский франк или иена, для большинства россиян, для которых основными способами хранения денег остается наличная форма или банковский вклад, они не очень удобны.

Конечно, наличие брокерского счета с доступом валютным торгам упрощает более широкую валютную диверсификацию, но требует более внимательного отношения к взаимным колебаниям валют.

Однако, наученные горьким опытом нескольких девальваций, российские граждане по-прежнему отдают предпочтение доллару и евро. Их можно понять, учитывая курс монетарных властей на удержание слабого рубля.

Несмотря на то, что котировки российской валюты значительно ниже справедливых, ожидать её серьезного укрепления не приходится. Как только рубль начинает укрепляться, на рынок выходят ЦБ и Минфин РФ, скупая валюту в резервы.

В свете новых политических рисков, связанных с ухудшением российских отношений с США и ЕС, сигналов для новых атак на рубль мы увидим еще немало. Так что спешить с сокращением валютных сбережений не стоит.

Единственное, что можно посоветовать, это не хранить валюту в наличных или банках — ставки сейчас очень невелики. Сейчас несложно сформировать портфель из валютных облигаций, при этом надежность не будет ниже, чем в банке, а доходность окажется существенно выше.

А если купить эти бумаги на индивидуальный инвестиционный счет, то можно ещё и налоговый вычет до 52 тыс. рублей в год получить», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, нужно пересмотреть систему сбережений и обменять деньги на разную валюту, считает управляющий партнер компании «GLS INVEST» Эдуард Бугров.

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