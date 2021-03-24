Санкт-Петербург, 24 марта, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Наиболее востребованное у петербуржцев место для проведения массовых акций — сквер на площади Ленина у Финляндского вокзала — юридически утратило статус гайд-парка. Об этом депутатам Законодательного собрания сообщил 24 марта Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.

Дарья Драй ИА REGNUM Площадь Ленина

Он напомнил что гайд-парк на площади Ленина, вместе с тремя другими локациями, был утвержден в феврале 2019 года постановлением Смольного — временно, «до принятия закона Санкт-Петербурга, изменяющего нормы предельной заполняемости специально отведенных мест».

«А в 2020 году был принят закон, в котором устанавливалось, что эта норма не может быть меньше 500 человек, и теперь, по мнению правительства Санкт-Петербурга, постановление о четырех гайд-парках формально утратило силу», — отметил омбудсмен Петербурга.

«И теперь гайд-парка на площади Ленина нет и, когда коронавирусные ограничения будут сняты, желающие уже не смогут им воспользоваться как специально отведенным местом для проведения публичных мероприятий в упрощенном уведомительном порядке, то есть без согласования», — добавил Александр Шишлов.

Напомним, в Петербурге до сих пор запрещены публичные мероприятия на Дворцовой, Исаакиевской площадях и на Невском проспекте. Исключения делают ради крестных ходов, а также праздничных акций 1 мая.