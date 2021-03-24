Флоренция, Италия, , 14:06 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» назначил Джузеппе Якини на пост главного тренера. Об этом 24 марта сообщается на сайте команды.

Отмечается, что Якини приступит к работе в этот жен день и проведёт первую тренировку после возвращения в клуб.

Напомним, Якини возглавлял «Фиорентину» с 2019-го по ноябрь 2020 года, после чего был уволен. Вместо него был назначен Чезаре Пранделли, который 23 марта подал в отставку.

Читайте ранее в этом сюжете: Пранделли может покинуть пост главного тренера «Фиорентины»