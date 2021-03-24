Нижний Новгород, , 14:06 — REGNUM В Нижегородской области необходимость соблюдать режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлена до 31 марта. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности губернатор Глеб Никитин.

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До этой даты работники пожилого возраста могут получить листки нетрудоспособности. Работодателям рекомендуют сохранить режим дистанционной работы для этой категории населения.

Однако губернатор отметил, что в дальнейшем режим самоизоляции планируется сделать рекомендательным, поскольку «санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается».

В то же время режим самоизоляции для беременных женщин продлен до 30 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 24 марта выявили 328 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 335 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 105 330 случаев. Всего выздоровели с начала пандемии 98 962 нижегородцев. За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 13 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2771 человека.

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