Махачкала, , 14:05 — REGNUM В Дагестане за прошедшие сутки увеличилась статистика смертельных случаев от COVID-19: скончались четверо пациентов. Общее число случаев летального исхода достигло 1387, сообщили 24 марта в федеральном оперативном штабе. Это самый большой показатель среди субъектов Северного Кавказа.

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Продолжается в Дагестане и рост числа новых подтвержденных случаев заражения. За прошедший день было выявлено 43 новых ковид-пациентов, а общее число носителей коронавируса достигло 30 727 человек.

Из них смогли преодолеть болезнь 28 434 человек. Только за последний день их число выросло на 33 человека. В настоящее время «активными» больными в Дагестане являются 906 пациентов.