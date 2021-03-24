Загреб, , 14:04 — REGNUM Хорватия может перейти на евро не раньше 1 января 2023 года, и наибольшие преимущества могут быть получены компаниями, ориентированными на экспорт в эту зону. Об этом было заявлено на конференции «Просто про евро», организованной студенческим объединением «Финансовый клуб» в Загребе.

«Присоединится ли Хорватия к еврозоне 1 января 2023 года или через год или два, зависит от того, когда мы будем соответствовать номинальным критериям конвергенции», — объявили спикеры, напомнив, что Хорватия присоединилась к Европейскому валютному механизму II (ERMII) летом 2020 года.

ERM II требует, чтобы участники проработали в механизме не менее двух лет.

По данным различных исследований граждане больше всего боятся падения стандартов жизни из-за роста цен при введении евро. Исследования в странах, принявших евро, показывают, что это не оправданное опасение, поскольку цены выросли в среднем на 0,23 процентных пункта в год введения евро.

Министр экономики Томислав Чорич сказал, что потенциально крупнейшими выгодополучателями с момента введения евро могут стать экспортеры, учитывая исчезновение валютного риска. Он отметил, что введение евро — это не самоцель, а очень хороший инструмент для долгосрочного экономического роста и развития.