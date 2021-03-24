Белгород, , 14:05 — REGNUM Ещё 85 новых носителей коронавируса выявлены в Белгородской области 24 марта, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано четыре летальных исхода. На вакцинацию от COVID-19 записался ещё 1241 доброволец, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области подтверждены 33 672 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 29 440 человек, из них 139 выписаны за истекшие сутки. В стационарах находятся 938 пациентов, в том числе 25 человек в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Лечатся амбулаторно 2752 жителя, на самоизоляции — 10 120 человек. От осложнений на фоне инфекции в регионе скончались 542 пациента.

Записались на вакцинацию от COVID-19 в общей сложности 111 075 человек. Первую прививку получили 105 494 жителя, полностью завершили иммунизацию 76 086 белгородцев.