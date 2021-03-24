Красногорск, , 14:11 — REGNUM С начала прививочной кампании против коронавирусной инфекции в Подмосковье поступило свыше полумиллиона доз вакцины «Спутник V». Об этом 24 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

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Как отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, прививки на территории области можно сделать бесплатно в поликлиниках, или специальных пунктах в торговых центрах, а также в мобильных комплексах. Для вакцинации в поликлиниках нужна предварительная запись на сайте госуслуг, по телефону «122» или непосредственно в самом медучреждении или в МФЦ.

«В общей сложности в Подмосковье поступило уже свыше 563 тыс. доз вакцины, а прививку сделали уже более 420 тыс. человек», — подчеркнула глава регионального минздрава.

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