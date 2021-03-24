Таллин, , 14:01 — REGNUM Вечером 24 марта в польском городе Люблин пройдет отборочный матч Чемпионата мира 2022 года по футболу между командами Эстонии и Чехии. Об этом сообщает tribuna. ee, отметив, что Эстония и Чехия входят в топ стран континента по заболеваемости своего населения коронавирусом.

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Матч должен был пройти в Таллине, но принятые правительством Эстонии меры по жесткому ограничению числа участников массовых мероприятий в период эпидемии сделали проведение поединка невозможным. Эстонский Футбольный союз потерял на отмене матча и его переносе в Польшу более 300 000 евро.

Накануне поездки в Люблин стало известно, что у одного игрока сборной Эстонии оказался позитивным результат теста на COVID-19, поэтому в срочном порядке пришлось искать замену как 15 членам сборной, так и главному тренеру Тоомасу Хэберли.

В субботу, 27 марта, сборная Эстонии сыграет матч против сборной Белоруссии в Минске, а 31 марта — товарищеский матч в Стокгольме против сборной Швеции.