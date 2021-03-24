Москва, , 14:02 — REGNUM С 2018 года сотрудники Росгвардии выполнили на территории Сирии около 10 тыс. разных боевых задач. Об этом 24 марта сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии ведомства глава Росгвардии Виктор Золотов.

«На сегодняшний день на сирийской земле военнослужащими войск национальной гвардии выполнено около 10 тыс. боевых задач по контролю ситуации в данном регионе под эгидой сил военной полиции Минобороны России», — сказал он.

Также он уточнил, что Росгвардия с 2018 года выполняет боевые задачи в Сирии и добавил, что за этот период примерно 6 тыс. военнослужащих ведомства получили на территории арабской республики боевой опыт.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Челябинске в преддверии пятилетия Росгвардии среди сотрудников областного управления ведомства прошла эстафета.