Москва, , 14:00 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о внесудебной блокировке сайтов, распространяющих недостоверную информацию о совершении преступлений, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

«Коммерческие структуры тоже пытаются таким образом играть… У нас сейчас презумпция виновности в интернете, а должна быть презумпция невиновности и мы хотим закрепить этот инструмент», — отметил в ходе дискуссии депутат Госдумы Сергей Боярский («Единая Россия»).

Граждане смогут обращаться в прокуратуру с заявлением об ограничении доступа к информации, которая порочит их честь и достоинство, подрывает репутацию и связана с обвинением в совершении указанным лицом преступления.

Законопроектом также устанавливаются требования к содержанию заявления, а также порядок взаимодействия органов государственной власти при его рассмотрении.

Комитет Госдумы по информполитике настроен доработать инициативу ко второму чтению. Так, по мнению комитета, необходимость представления нотариально заверенной копии страницы сайта, где размещена порочащая честь и достоинство информация, получение которой связанно с временными и финансовыми затратами для заявителя, нуждается в дополнительной аргументации.

С декабря 2020 года в России действует ответственность за распространение клеветы в интернете, однако судебное разбирательство может затянуться, а необоснованное, несправедливое клеймо преступника останется с невиновным человеком практически навсегда, отмечают в Госдуме.

В ходе дискуссии в Госдуме депутаты от ЛДПР задавали вопрос: для кого законопроект, и высказывали мнение, что инициатива внесена для защиты чиновников, губернаторов и так далее.

Законопроект предполагает «тройки», а палачом будет провайдер, инициатива подменяет суд решением прокуратуры, отметили в «Справедливой России». Новация предполагает внесудебную юридическую расправу, обеспокоены там.

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