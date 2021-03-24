Куала-Лумпур, 24 марта 2021, 14:00 — REGNUM Власти Малайзии предотвратили преступление международного наркокартеля и конфисковали наркотические вещества на сумму 5,2 млрд ринггитов, что является крупнейшей партией наркотиков, обнаруженной в стране, сообщает Antara.
По данным источника, в порту обнаружили около 94,8 млн наркотических таблеток общим весом 16 тонн.
Первоначальное расследование показало, что контейнеры были доставлены с Ближнего Востока.
Как сообщало ИА REGNUM, государственный прокурор в Медане (Индонезия) обвинил трех курьеров, перевозивших 40 кг метамфетамина, к смертной казни.
Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии трёх торговцев наркотиками приговорили к смертной казни