Киев, , 13:59 — REGNUM В последнее время в деле урегулирования конфликта в Донбассе у Киева наблюдается полный провал по всем направлениям — нет ни новых участков разведения сил, ни обмена пленными, ни открытия новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), заявил в эфире украинского телевидения 24 марта экс-заместитель главы МВД Украины, бывший губернатор Закарпатья и Луганщины, народный депутат Рады нескольких предыдущих созывов Геннадий Москаль.

Политик напомнил, что ранее власть Зеленского обещала, в случае соблюдения всеобъемлющего перемирия в Донбассе, вписать ряд политических моментов, согласованных Минскими соглашениями, в украинское законодательство. А глава офиса президента Андрей Ермак уверял, что, благодаря своим связям в Кремле, решит с российской стороной любые вопросы. Он считает, что нынешняя тупиковая ситуация в переговорном процессе и, как следствие, обострение конфликта в Донбассе напрямую связано с отстранением главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука от обмена пленными и санкциями против него.

«Властей Украины «жаба задавила» — ни сами не могут, ни ему (Виктору Медведчуку) не дают. Как следствие — контактная группа не работает, о встрече в «нормандском формате» можно только мечтать, фронт накаляется. Глава офиса президента Андрей Ермак козырял, что его якобы в Кремле понимают, что он чуть ли не друг Суркова, и Дмитрия Козака, что всё у него получится. Ну вот — получилось то, что получилось. Тупик в переговорах и всё более явные признаки обострения ситуации на фронте», — подчеркнул Москаль.

В заключение экс-депутат высказал мнение, что ситуация в Донбассе далее будет только ухудшаться.

«Нашим политическим деятелям никто не верит. Остыл к нам даже Запад, хоть еще недавно была поддержка с его стороны. Конфликт будет тлеть, то и дело вспыхивая», — резюмировал Геннадий Москаль.

ИА REGNUM напоминает, что ранее представитель Луганской Народной Республики на переговорах контактной группы Родион Мирошниксообщил, что с середины февраля 2021 года число обстрелов со стороны ВСУ территории Донбасса выросло в пять раз. Сегодня, 24 марта, стало известно, что следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели жителя Донецка из-за обстрела украинских карателей.

Лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук заявил, что надеется на то, что украинской власти хватит «трезвого ума», чтобы не допустить обострения противостояния и радикального нарушения режима прекращения огня в Донбассе, обратив внимание, что невыполнение Минских соглашений может привести к окончательной потере «неподконтрольных территорий».