Ярославль, 24 марта, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Ярославле скорректировали правила посадки пассажиров в городской электротранспорт, это произошло спустя сутки после того, как пассажиров обязали входить в троллейбус и трамвай только через переднюю дверь. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу мэрии.

City-yaroslavl.ru Сергей Завьялов (крайний слева) на остановке трамвая

Как ранее сообщало ИА REGNUM новый порядок пассажиры электротранспорта восприняли негативно, люди говорят, что увеличилось время стоянки троллейбусов и трамваев на остановках, нередки разговоры между водителями и пассажирами на повышенных тонах. Спустя сутки новые правила решил оценить директор «Яргорэлектротранса».

"К сожалению, в новой системе есть проблемные места. Признаём, что не провели должным образом информационную кампанию. Нововведения вызвали недопонимания и жалобы жителей. Было принято решение перенести внедрение данной системы оплаты и переходить на неё постепенно. Проект мы временно откладываем, чтобы подготовить пассажиров к изменениям», — заявил директор АО «ЯрГЭТ» Сергей Завьялов.

В пресс-службе мэрии Ярославля разъяснили, что троллейбусы и трамваи без кондукторов по-прежнему будут запускать пассажиров только через передние двери. А вот если электротранспорт работает с кондуктором, то все двери в нем будут открывать без ограничений. В «ЯрГЭТ» настаивают, что пошли на непопулярный шаг из-за потери выручки. По подсчетам руководства предприятия на «зайцах» «Яргорэлектротранс» теряет от 400 до 700 тысяч рублей в месяц.

City-yaroslavl.ru Посадка в трамвай

«Ежедневно в часы пик в один вагон трамвая заходит около 100 пассажиров, примерно 30 из них не оплачивают за проезд. В итоге получается, что мы перевозим воздух и несём колоссальные убытки», — отметил Сергей Завьялов.

Правда, есть и другое мнение. Как ранее сообщало ИА REGNUM экс-заместитель директора «ЯрГЭТ» Валерий Байло считает, что недокомплект кондукторов спровоцировало нынешнее руководство предприятия, а правило посадки пассажиров через переднюю дверь окончательно отвратит ярославцев от поездок на электротранспорте.