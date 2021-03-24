Казань, , 14:26 — REGNUM Столица Татарии присоединится 27 марта к экологической акции «Час Земли». Архитектурно-художественная подсветка Исполкома, Ратуши, районных администраций и других зданий в городе будет отключена с 20:30 до 21:30 (мск).

Казань является регулярным участником этой международной акции. В рамках мероприятий откажутся от освещения административных зданий МУП «Водоканала». Акционерное общество «Казэнерго» отключит подсветку знака «М» на въезде в город по Оренбургскому тракту. Временно без подсветки останутся мечеть «Аль-Марджани», стены казанского Кремля со стороны улицы Батурина и другие объекты. К акции могут присоединиться и жители Казани.

ИА REGNUM напоминает, по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) международная акция проводится с 2007 года, Россия присоединилась к ней с 2009 года. В прошлом году благодаря участию в акции «Час Земли» жители Татарии сэкономили 50 мВатт электроэнергии.

Читайте также: Альтернативной энергетике в РФ предсказали большое будущее