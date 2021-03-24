Таллин, , 13:57 — REGNUM Министерство обороны Эстонии проводит рекламную кампанию «Женщин — в форму» (Naised vormi), цель которой — популяризации службы женщин в Силах обороны.

Как сообщили в Департаменте оборонных ресурсов минобороны страны, акция направлена на разрушение предубеждений и мифов о невозможности сделать карьеру в армии и на флоте для представительниц прекрасного пола.

Министр обороны Калле Лаанет отметил, запуская кампанию, что женщины наряду с мужчинами вносят свой вклад в защиту родной страны.

«Как у мужчин, так и у женщин имеются равные возможности показать свои сильные стороны и способности на срочной службе и затем заступить на действительную службу», — подчеркнул министр.

По состоянию на 2020 год, в Силах обороны республики прошли срочную службу 123 женщины. Из них почти 60% продолжили военную карьеру. Среди профессий, выбранных представительницами прекрасного поля, — связист, логистик, военный медик, штабной офицер.