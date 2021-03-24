Москва, , 13:57 — REGNUM Физическая нагрузка и диета не всегда способствуют похудению, сообщил доктор и телеведущий Александр Мясников.

Так, в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» Мясников вспомнил случай, что сам когда-то пытался сбросить лишние килограммы. Он подтягивался, бегал и потреблял менее 1200 килокалорий в сутки. Однако, отметил Мясников, встав на весы, он увидел, что набрал порядка одного килограмма.

После этого врач решил перед сном поесть пельмени, а утром обнаружил, что сбросил около 500 граммов. Он предположил, что организм, получив высококалорийную пищу, перестал накапливать энергию и решил её отдать.

Как сообщало ИА REGNUM, детям, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям и людям с заболеваниями пост не рекомендован с медицинской точки зрения. Неправильно организованное питание может негативно сказаться на здоровье, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Читайте также: Пост — не диета: диетолог рассказала, кому не стоит поститься