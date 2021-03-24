Брянск, , 13:57 — REGNUM Тело новорождённого ребёнка без признаков жизни со следами термического воздействия обнаружено утром 24 марта в городском лесу «Заставище» в Бежицком районе Брянска. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Младенца обнаружили недалеко от дома 32 по улице Дружбы. На месте происшествия следователи изъяли значимые для расследования уголовного дела предметы и объекты. Для установления причины смерти тело новорождённого направлено на экспертизу.

Расследование уголовного дела взял на личный контроль руководитель СК региона Максим Лукичев.