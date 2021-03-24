Таллин, , 13:55 — REGNUM За минувшие сутки в Эстонии проведено 7265 тестов на коронавирус, положительными оказались1553 из них, то есть 21,4%.

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Об этом говорится в официальном сообщении Департамента здоровья Эстонии. Отмечается, что число позитивных тестов вновь превысило 20%.

Традиционно больше всего новых случаев заражения было зафиксировано в Таллине — 814. В Нарве и прилегающем к приграничному городу езде зафиксировано 107 новых носителей вируса. В Тарту и уезде позитивных тестов было сдано 60, в Пярну и уезде — 20.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1507,9 случая на 100 000 жителей, положительными оказались19,9% тестов. За сутки в больницах открыли 100 новых историй болезни, в стационарном лечении нуждаются 698 пациентов.