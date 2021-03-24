Ташкент, , 13:54 — REGNUM Житель Ташкентской области Узбекистана подозревается в вымогательстве денег через фейковую страницу в Facebook на имя президента республики Шавката Мирзиёева, сообщили в управлении оперативно-розыскного сотрудничества МВД.

По версии следствия, житель города Чирчика связывался с гражданами, представляясь руководителем администрации президента республики.

Злоумышленник обещал помочь гражданам по различным вопросам, требуя перечисления денег в размере от 50 тыс. сумов ($4,76) до 1,5 млн сумов ($143) на свою банковскую карту.

Оперативники обнаружили подозреваемого 5 февраля. Его телефон изъят в качестве вещественного доказательства. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК республики («Мошенничество»).