Берлин, 24 марта 2021, 13:53 — REGNUM Жители Германии выразили своё отношение к российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи. Одни выразили готовность вакцинироваться российским препаратом, другие признались, что пока не намерены этого делать. Опрос на улицах Бонна провела телерадиокомпания Deutsche Welle.
Другой участник опроса завил, что сделает прививку «Спутником V», когда Европейское агентство лекарственных средств одобрит эту вакцину.
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Также прозвучало мнение, что применение российской вакцины в Германии могло бы стать решение на фоне «больших проблем с поставками других вакцин» в страну.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия может начать самостоятельно закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» в случае отказа ЕС от единого заказа на поставку этого препарата. Она уточнила, что выступает за то, чтобы Евросоюз заказал «Спутник V» для всех стран объединения.