Берлин, , 13:53 — REGNUM Жители Германии выразили своё отношение к российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи. Одни выразили готовность вакцинироваться российским препаратом, другие признались, что пока не намерены этого делать. Опрос на улицах Бонна провела телерадиокомпания Deutsche Welle.

«Я не очень много об этом знаю, потому что пока этой вакцины у нас нет, но на сегодняшний момент нет», — подчеркнула горожанка.

Другой участник опроса завил, что сделает прививку «Спутником V», когда Европейское агентство лекарственных средств одобрит эту вакцину.

«Только если будет такая квалифицированная оценка, я вакцинируюсь», — отметил он.

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«Да, в любом случае, я думаю, что это хорошая вакцина. Всё что мы слышали про нее до сих пор, внушает доверие», — рассказала жительница Бонна.

Также прозвучало мнение, что применение российской вакцины в Германии могло бы стать решение на фоне «больших проблем с поставками других вакцин» в страну.

«Нет, я вообще не собираюсь пока прививаться», — заявила жительница Германии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия может начать самостоятельно закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» в случае отказа ЕС от единого заказа на поставку этого препарата. Она уточнила, что выступает за то, чтобы Евросоюз заказал «Спутник V» для всех стран объединения.