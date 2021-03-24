Санкт-Петербург, 24 марта, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Введенные в Петербурге в 2020 году антиковидные ограничения применялись непоследовательно — одни массовые мероприятия запрещались и даже пресекались силовым путём, в то время как другие, намного более массовые, почему-то разрешались и поощрялись.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербуржцы в День города в 2020 году

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На это противоречие в своём докладе перед депутатами Законодательного собрания обратил внимание Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов. Он напомнил, что с 30 апреля 2020 года в городе был введён полный запрет проведения публичных мероприятий, включая одиночные пикеты. Но этот запрет применялся непоследовательно и избирательно.

Александр Шишлов, омбудсмен Санкт-Петербурга «Так, если люди, участвующие в массовых публичных мероприятиях и одиночных пикетированиях, подвергались задержаниям и привлечению к административной ответственности, даже если они соблюдали социальную дистанцию и использовали СИЗ, то участники массовых культурных, спортивных и иных мероприятий к такой ответственности не привлекались. Например, 2 августа в центре Санкт-Петербурга состоялся полу-марафон «ЗаБег.РФ», в котором, по данным организаторов, участвовали 8 тыс. человек. При этом за день до этого события сотрудники полиции задержали около 20 участников стихийной публичной акции «Кормим голубей». Очевидно, что марафон с участием 8 тыс. человек представляет большую угрозу распространения инфекции, чем публичная акция с 20 участниками».

По мнению омбудсмена, непоследовательность действий органов власти в этом вопросе «подрывает доверие к действиям властей и способствует распространению безответственного отношения людей к соблюдению мер индивидуальной защиты и социального дистанцирования».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил по 30 апреля 2021 года основные ограничения, действующие в городе в связи с коронавирусом, в том числе запрет на массовые акции.