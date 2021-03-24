Ульяновск, , 17:39 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом меньше, чем количество выздоровевших — соответственно 99 и 101. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие обновлённые данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 24 марта, в Ульяновской области всего лабораторно подтверждено 50 122 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 99.

Вылечились 46 736 человек, из них за последние сутки — 101 пациент. Доля выздоровевших составила 93,24%.

Также за сутки в Ульяновской области от COVID-19 скончались пятеро пациентов. Всего с начала пандемии умерли 933 человека.

Отметим, что 27 марта в Ульяновской области пройдёт донорская неделя. Главный врач региональной станции переливания крови Марат Хапман отмечает, что, «несмотря на все наши усилия, мы испытываем дефицит в донорской крови, потребность не снижается».