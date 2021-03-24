Москва, , 13:51 — REGNUM Хранить сбережения в долларах уже давно очень плохая история, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Сегодня не 90-е годы прошлого века, когда российские граждане жили в условиях гиперинфляции. Рубль, конечно, уже лет семь испытывает давление от низких мировых цен на энергоресурсы и санкций.

Однако рубль очень недооценен. Сегодня при таких комфортных ценах на нефть справедливая цена доллара могла бы находиться на отметке 65 рублей.

Если у граждан есть возможность сберегать средства, то рекомендуется составить валютную корзину из доллара, евро и российского рубля в равных пропорциях. Кроме того, около 10−15% сбережений можно вложить в первоклассные акции российских корпораций.

Акции тоже стоят несправедливо мало, а вот дивиденды по ним можно получать намного выше (в два-три раза), чем по банковскому депозиту.

Если бы российские власти придерживались политики сильного рубля, то у населения не стоял бы вопрос покупки доллара. Но это уже совсем другая история», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, не стоит менять все имеющиеся доллары. Стоит пересмотреть систему сбережений и обменять деньги на разную валюту, посоветовал управляющий партнер компании «GLS INVEST» Эдуард Бугров.

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