Самара, , 13:55 — REGNUM Пройти тест на наркозависимость призвал чиновников и депутатов глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

«Начнём с себя! Надеюсь, и другие организации к нам присоединятся. Журналистов пригласим последовать примеру. Давайте это сделаем и будем информировать общественность», — передает слова Азарова пресс-служба областного правительства.

Азаров на заседании антинаркотической комиссии в правительстве региона выразил уверенность в том, что некоторые родители, которые в настоящий момент не разрешают проводить тестирование детей, изменят свое отношение к данной процедуре.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области пресекли сбыт крупной партии героина.