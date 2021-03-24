Таллин, , 13:49 — REGNUM Совет Европейского союза одобрил предложение Европейской комиссии о выделении Эстонии 230 млн евро в рамках чрезвычайного финансирования поддержки занятости ЕС (TERA).

Об этом сообщил портал rup. ee, отметив, что средства, в основном, пойдут на поддержку заработной платы работников тех предприятий, которые испытывают сложности в связи с эпидемией коронавируса.

Деньги ЕС помогут покрыть расходы, возникшие при применении программы укороченного рабочего дня и других подобных мер.

Чрезвычайное финансирование TERA является частью стратегии ЕС, цель которой — защитить рабочие места и работников, смягчить социально-экономические последствия пандемии. На сегодняшний день комиссия из средств TERA уже выплатила 62,5 млрд евро 16 странам ЕС, а оставшуюся часть выплат планируется завершить в первой половине 2021 года.

Совет ЕС одобрил оказание финансовой помощи 19 странам-членам ЕС на общую сумму 90,6 млрд евро.