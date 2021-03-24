Тбилиси, , 13:51 — REGNUM Жителям городского района Вашлиджвари в Тбилиси не нужно паниковать из-за угрозы оползня, так как там ведётся постоянный мониторинг ситуации. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 24 марта заявил на заседании городского правительства мэр грузинской столицы Каха Каладзе.

«У населения нет причин для паники. Если что-то случится, мы сразу предоставим населению полную информацию. Я призываю все СМИ, экспертов не распространять дезинформацию, — сказал Каладзе. — Слишком много людей приходят посмотреть, а затем разносят неверную информацию, пытаясь посеять панику».

Как сообщил мэр города, ситуацию изучают отечественные и иностранные эксперты. К этой рабочей группе могут присоединиться и представители общественности.

Напомним, на одном из холмов на окраине Тбилиси на прошлой неделе была обнаружена длинная и глубокая трещина. Мэрия из-за угрозы оползня запретила движение машин по улице, проходящей рядом с этим холмом.

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