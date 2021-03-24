Мадрид, , 13:50 — REGNUM Испанский автопроизводитель Seat планирует к 2025 году вывести на рынок два новых электрокара — электрокроссовер Tavascan и компактный электромобиль. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании пообещали, что в конце текущего года на рынке появится электрический кроссовер Tavascan от спортивного суббренда Cupra. Эта модель станет вторым электрокаром марки Cupra.

В 2025 году Seat выпустит компактный городской электромобиль. Его стоимость будет варьироваться от 20 до 25 тыс. евро. Завод, где будет собираться эта машина, автопроизводитель назовет в ближайшие месяцы. Стоит отметить, что этот электрокар также будет выпускаться под логотипами Volkswagen и Skoda.

Ранее руководство компании Volkswagen AG сообщило о планах по проведению модернизации завода Seat, расположенного недалеко от Барселоны. На этом предприятии будут собирать только электрокары.

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