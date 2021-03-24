Махачкала, , 13:48 — REGNUM Долг Дагестана за потребленную электроэнергию продолжил расти, составив более 14,3 млрд рублей. Республика стала антилидером среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа по величине задолженности перед поставщиками электроэнергии, сообщили в пресс-службе «Россети Северный Кавказ».

По данным компании, жители и организации Дагестана оплатили всего 48% объема потребленного энергоресурса. Из общей суммы долга за свет населению принадлежит большая часть — 6,8 млрд рублей. Еще 4,8 млрд рублей накопили долгов предприятия жилищно-коммунальной сферы.

Как сообщили в «Россети Северный Кавказ», общий долг за электроэнергию субъектов Северного Кавказа составил более 32,3 млрд рублей. Уровень платежей в регионах округа составляет всего 66%.