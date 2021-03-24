Стокгольм, , 13:49 — REGNUM В 2021 году имена лауреатов Нобелевских премий будут объявлены в Стокгольме и Осло в период с 4 по 11 октября. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба Нобелевского фонда.

Уточняется, что лауреат в области физиологии и медицины будет объявлен 4 октября Нобелевским комитетом при Каролинском институте, а лауреат в области физики и химии — Нобелевскими комитетами Королевской академии наук 5 и 6 октября соответственно.

При этом Шведская академия сообщит имя лауреата Нобелевской премии в области литературы 7 октября, а Норвежский Нобелевский комитет 8 октября назовет имя лауреата Нобелевской премии мира.

Также имя лауреата премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 11 октября сообщит Нобелевский комитет по экономике при Королевской академии наук в Стокгольме.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта соратники и сторонники нового президента Киргизии Садыра Жапарова предложили выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию.