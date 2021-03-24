Гавана, , 13:45 — REGNUM Около 70% населения Кубы будут вакцинированы против SARS-Cov-2 в период с июля по август 2021 года в рамках стратегии поэтапной вакцинации, которая сегодня охватывает различные группы населения в возрасте от 19 до 80 лет. Об этом пишет Prensa Latina.

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Первый шаг представляет собой два клинических испытания третьей фазы, которые проводятся с вакцинами Soberana 02 и Abdala. Путь, намеченный учеными и органами здравоохранения, включает два интервенционных исследования для оценки эффективности в группах риска, одно из которых продолжается с 22 марта в Гаване с привлечением 150 тысяч добровольцев, к которым вскоре будут добавлены еще 120 тысяч в Сантьяго-де-Куба, Гранма и Гуантанамо.

Оба исследования будут включать в себя медицинский персонал и работников биофармацевтической промышленности, а также группы риска.

Специалисты объяснили, что идея состоит в том, чтобы постепенно иммунизировать население, и с апреля по май с помощью этого проекта 1,7 миллиона человек будут защищены от вируса.

Они добавили, что для этого, в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом населенном пункте, исследование будет распространено на другие группы населения в более крупном испытании, в котором будут присутствовать два препарата — Soberana 02 и Abdala.

В период с июля по начало августа будут включены уязвимые группы, такие как люди старше 60 лет, чтобы охватить более шести миллионов человек.