Мурманск, , 13:42 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области коронавирус SARS-CoV-2 выявили у 75 человек, большинство из них — жители областного центра, сообщает региональный оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

В Мурманске число заболевших пополнили 39 человек, по семь случаев выявлено в Североморске и Мончегорске, по четыре — в Апатитах, Кольском и Ловозерском районах области. Инфекцию подтвердили также у жителей Оленегорска, Ковдорского, Печенгского и других районов области. Всего на лечении с COVID-19 находятся 724 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области вакцинацию от COVID-19 завершили более 18 тысяч человек. В настоящее время регион ждет очередную поставку препарата «Спутник V».