Обнинск, Калужская область, , 14:56 — REGNUM Специалисты Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех) Калужской области разработали новый композиционный керамический материал на основе диоксида циркония. Об этом 24 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора «Технологии» Андрея Силкина.

Новый композиционный керамический материал создан из отечественного сырья и предназначен для выпуска изделий, подвергающихся термическому удару при температурах эксплуатации до 2000 °C. Из композиции на основе диоксида циркония изготовлена опытная партия расходных деталей установок получения металлических порошков для производства высокоточных изделий аэрокосмической отрасли, атомной энергетики аддитивным способом, которая успешно прошла первые испытания.

«Это одна из 50 запатентованных нашим предприятием в 2020 году разработок. Новый керамический материал будет широко использоваться в производстве продукции гражданского назначения. В настоящее время композит с такими характеристиками в России не производит никто, но спрос на него есть», — сказал Андрей Силкин.

Ученые «Технологии» приступили к разработке нового материала в 2019 году в интересах предприятий атомной промышленности в целях импортозамещения. Проанализировав опыт применения различных керамических материалов для производства изделий, работающих в агрессивной среде, специалисты решили использовать в качестве основы композиции диоксид циркония, который обладает уникальным комплексом свойств: высокой прочностью и твердостью, термостойкостью и ионной проводимостью, биологической инертностью и химической устойчивостью в расплавах металлов. Для достижения заданных характеристик — высокой термостойкости и химической устойчивости — диоксид циркония был синтезирован из нанокристаллических порошков с добавками оксидов магния и кальция. В результате была получена композиция, обладающая свойствами всех вошедших в нее элементов.

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