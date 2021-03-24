Красноярск, , 13:41 — REGNUM Ещё одна женщина, подозреваемая в торговле новорождёнными детьми, задержана в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Расследование уголовного дела по факту продажи младенцев (п. п. «а», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ) продолжается. Следствие установило причастность к совершению преступления 45-летней жительницы Красноярска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были задержаны 33-летний директор ООО «Дидилия» и его знакомые — 37-летний мужчина и 31-летняя женщина. Они заключены под стражу. Также задержана 34-летняя супруга предпринимателя. Она находится под домашним арестом.

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В ГСУ СКР уточнили, что 45-летняя женщина является знакомой директора ООО «Дидилия». Она арестована, с ней проводятся следственные действия.

Уточняется, что предприниматель и его знакомые подыскивали женщин, готовых за деньги выносить и родить ребёнка для других людей. В Камбодже женщины проходили медицинскую процедуру, в результате которой наступала беременность. Дети рождались уже в роддоме Красноярска. После этого по указанию подозреваемых женщины получали в ЗАГСе Красноярска свидетельства о рождении, также в нотариальной конторе они оформляли доверенность на подозреваемых, разрешая им представлять их интересы в госорганах.

От знакомых 33-летнего мужчины роженицы получили наличными 850 тысяч рублей за передачу младенцев. Детей подозреваемые намеревались продать третьим лицам.

Расследование продолжается.

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