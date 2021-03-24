Киев, 24 марта 2021, 13:42 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в силу решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о национализации предприятия «Мотор Сич». Текст указа №108/2021 опубликован на официальном сайте главы государства.
Напомним, национализация «Мотор Сичи» ударила по китайским инвесторам, купившим акции предприятия на сумму более $3 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Ду Тао заявил, что Украиной управляют «актёры», которые хотят понравиться иностранным хозяевам и удовлетворить свои эгоистичные желания.
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