Пермь, , 13:41 — REGNUM В Перми с 1 апреля в автобусные маршруты №4 и №80, а также трамвай №6 вернутся кондукторы, сообщает пресс-служба мэрии.

Тестовый режим сбора оплаты проезда без участия кондукторов завершится 31 марта. В муниципалитете подведут итоги работы общественного транспорта в таком формате. Чиновникам предстоит определить целесообразность повсеместного внедрения бескондукторной системы.

На сегодняшний день рассматривается возможность принимать оплату проезда как привычным способом у кондуктора, так и через стационарные валидаторы. Водители в приёме платежей и предоставлении пересадочных талонов участвовать не будут.

Добавим, три маршрута муниципального транспорта участвовали в эксперименте без кондукторной оплаты проезда. Проверку билетов осуществляли контролеры. При выявлении «зайца» составлялся акт об административном правонарушении и безбилетного пассажира штрафовали.

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