Пенза, , 13:59 — REGNUM В Пензенской области продолжается иммунизация населения против новой коронавирусной инфекции. Представители силовых ведомств тоже принимают активное участние в вакцинации.

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С начала марта более 200 сотрудников регионального управления Росгвардии привились от COVID-19. Также к прививочной кампании присоединились сотрудники ОМОНа (отряд мобильного особого назначения), СОБРа (специальный отряд быстрого реагирования) и других подразделений. Сегодня, 24 марта привились еще 20 офицеров пензенского ОМОНа.

Накануне вакцинацию от коронавируса проводили среди пациентов Пензенской областной психиатрической больницы имени К. Р. Евграфова. Прививку получили более 60 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенскую область в начале текущей недели поступила очередная партия вакцины от COVID-19 в количестве 2,4 тыс. доз. По данным на 22 марта, первую дозу антиковидного препарата получили более 41,5 тыс. человек, полностью завершили вакцинацию 31 258 жителей региона.

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