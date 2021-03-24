Киев, 24 марта 2021, 13:43 — REGNUM Больницы Киева, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, заполнены на 100%. Об этом заявил заместитель мэра города Владимир Бондаренко в эфире телеканала «Украина 24».
Чиновник добавил, что больных не будут возить в Киевскую область, поскольку там больницы тоже переполнены.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Национальной академии наук Украины сообщили о росте смертности от COVID-19 на 30% в сравнении с осенью 2020 года.
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