Пальма-де-Майорка, Испания, , 13:39 — REGNUM Мольбы представителей основных туристических агентств и гостиничных сетей, требовавших большей гибкости в принимаемых мерах, оказались малоэффективными: Германия заставит всех путешественников пройти ПЦР-тест при прибытии в страну из любой точки мира, даже если она не считается зоной риска. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Данное решение, как пишет издание, связано со спорами вокруг пасхальных праздников на Майорке, спрос на которую резко вырос после того, как власти Германии исключили Балеарские острова из списка зон риска, что устранило обязательство сдавать ПЦР-тест и карантин. Теперь есть «общая обязанность» пройти тест для въезда в Германию. Но это еще не все.

«Мы не советуем совершать поездки за границу, и, в общем, все поездки, которые не являются строго необходимыми», — сказала канцлер Германии Ангела Меркель, пояснив, что правительство Германии связывалось с авиакомпаниями страны, чтобы путешественники, которые вернулись в Германию после пасхальных праздников, независимо от место вылета, прошли тест «перед вылетом».

Меркель признала, что на Майорке есть открытые места для размещения туристов, в отличие от Германии, хотя она указала, что правительство Балеарских островов только что изменило ограничения и может сделать это снова в ближайшие дни. Берлин будет внимательно следить за ситуацией на острове и за возможными рисками.