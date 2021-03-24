Москва, 24 марта, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, позволяющий действующему президенту РФ Владимиру Путину претендовать на этот пост еще два раза, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

«Данным законопроектом расшиваются серьезные проблемные вопросы, данным законопроектом устраняется правовая неопределенность, данным законопроектом синхронизируются нормы избирательного законодательства», — заявила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).

Так она отреагировала на замечания оппозиции о том, что текст закона в сравнении с первоначальной редакцией вырос в шесть раз за счет норм, корректирующих полномочия ЦИК и процедуру выборов.

Закон вносит поправки в закон «О выборах президента Российской Федерации» 2003 года. В частности, меняется текст статьи 5.1, в которой говорится об ограничении числа президентских сроков. Изменения внесены в рамках реализации новых положений Конституции РФ.