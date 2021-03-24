Москва, , 13:39 — REGNUM Количество мировых судебных участков в Москве может быть увеличено с 438 до 471. Постановление о направлении соответствующей законодательной инициативы в Госдумы РФ было принято 24 марта на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как отметил председатель комиссии Мосгордумы по регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников, количество мировых судей в столице не изменялось с 2012 года. За это время численность населения города возросло более чем на 9%, что создаёт потребность в создании новых судебных участков.

«Федеральным законом о мировых судьях в РФ общее число мировых судей и количество судебных участков субъекта РФ определяется федеральным законом по законодательной инициативе соответствующего субъекта РФ. Наш парламент в отношении Москвы обладает таким эксклюзивным правом по изменению количества мировых судей в городе. Утвержденная законом пропорция позволяет увеличить количество округов и мировых судей на 33», — подчеркнул Семенников.

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