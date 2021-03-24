Чебоксары, , 13:37 — REGNUM В Чувашии выявлено ещё 48 случаев заражения коронавирусом, также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 24 марта, с начала пандемии в Чувашии лабораторно выявлено 22 477 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 48.

Победили болезнь 20 516 человек, доля выздоровевших составила 91,3%. За последние сутки выписан 41 пациент. В настоящее время диагноз COVID-19 официально поставлен 789 пациентам.

Кроме того, в Чувашии умерли ещё пять пациентов с коронавирусом. Всего в республике от COVID-19 скончались 1172 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году COVID-19 стали причиной смерти 877 человек, в том числе у 90% из них имелись хронические заболевания. Из них более 80% — пожилые граждане.

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