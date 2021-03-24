Беслан, Северная Осетия, , 13:36 — REGNUM В Северной Осетии возбуждено уголовное дело после исчезновения депутата городской думы Беслана Тамерлана Торчинова. Он исчез после прогулки на территории Бесланского ипподрома 22 марта днем. Рядом с местом происшествия был обнаружен «Лексус» депутата.

По данному факту возбудили дело о похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, сообщили 24 марта в Следственном комитете по региону.

Сегодня утром уже появилась не подтвержденная пока следственными органами информация об обнаружении тела Торчинова со следами насильственной смерти. Об этом пишут «Крылья TV» и местный портал «15-Регион».

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