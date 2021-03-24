Самара, , 13:38 — REGNUM 199 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 54 338 случаев заражения этим вирусом. При этом за минувшие 24 часа была констатирована смерть шести пациентов с COVID-19. 76-летняя и 70-летняя женщины страдали заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, 53-летний мужчина страдал заболеванием эндокринной системы, 80-летний мужчина и 79-летняя женщина страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также скончался 79-летний мужчина. Всего в регионе была констатирована смерть 1033 человек с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, по области справились с вирусом 51 011 человек, в том числе за минувшие 24 часа победили вирус 217 человек.

Ранее сообщалось о том, что согласно данным на 23 марта в регионе за сутки выявили 200 новых носителей коронавируса.