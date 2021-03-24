Вашингтон, , 14:35 — REGNUM Американский лейбл Atlantic Records открыл подразделение в России, руководителем которого стал певец Bahh Tee. Об этом стало известно 24 марта из Instagram-аккаунта музыканта.

https://www.instagram.com/p/CMy-pK9FrOZ/

По утверждению Bahh Tee, американская компания Warner Music Group, владеющая Atlantic Records, выкупила российский лейбл Zhara Music. Теперь Bahh Tee возглавляет Atlantic Records Russia, а все артисты Zhara Music становятся участниками российского подразделения.

Ранее Bahh Tee (настоящее имя — Бахтияр Алиев) объявил об уходе с поста руководителя лейбла Zhara Music. Он аргументировал свой уход тем, что «лейбл, в том виде, каким мы его задумывали с Эмином, как небольшая, но сплоченная семья, не может существовать дальше».

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