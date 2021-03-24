Севастополь, , 13:35 — REGNUM Мемориальный комплекс погибшим на санитарном транспорте «Армения» в годы Великой Отечественной войны планируется создать на территории военно-морского госпиталя в Севастополе, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Мемориальный комплекс планируется установить в Севастополе на территории 1472-го военно-морского клинического госпиталя им. Н.И. Пирогова (1472 ВМКГ) в районе причала на Павловском мысу. Именно от этого причала в ночь на 7 ноября 1941 года транспорт «Армения» отправился в свой последний поход.

Положение об открытом творческом конкурсе на создание архитектурного решения мемориального комплекса утвердил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. Учредителем конкурса является командующий Черноморским флотом. Конкурс будет проводиться в три этапа: эскизный, промежуточный и финальный. Итоги конкурса планируется подвести в период празднования Дня Победы вместе с выставкой представленных проектов.

Теплоход «Армения», на котором из Севастополя эвакуировали раненых, персонал нескольких военных госпиталей и жителей города, затонул 7 ноября 1941 года. Судно с несколькими тысячами человек на борту атаковал немецкий торпедоносец. По разным оценкам, в результате катастрофы погибли от пяти до десяти тысяч человек.