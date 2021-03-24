24 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Испанское издание La Razón рассказывает о том, возможно ли применение доз разных вакцин от COVID-19 в рамках одного прививочного процесса.

Александр Умрихин, , 18:56 — REGNUM После одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA) вакцины AstraZeneca ее применение в Испании будет возобновлено 24 марта. Она по-прежнему будет применяться среди ключевых профессий, а вскоре и среди людей в возрасте от 55 до 65 лет, пишет издание La Razón.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По данным министерства здравоохранения, первую дозу получили 989 545 человек. Всего 33 человека получили вторую, и заставить всех иммунизироваться в полной мере будет сложно, поскольку этот препарат вызывает споры с момента появления: во-первых, из-за отсутствия доказательств его эффективности у пожилых людей, а во-вторых, из-за появления случаев тромбоза.

Министерство здравоохранения сообщает, что невозможно выбрать вакцину для иммунизации против COVID-19, поэтому те, кто получил первую дозу от AstraZeneca, не смогут завершить вакцинацию другой вакциной.

В настоящее время существуют еще три вакцины, одобренные EMA, — Pfizer, Moderna и Janssen, но последняя появится не раньше 15 апреля. И, несмотря на то, что обновление Стратегии вакцинации №4 гласит, что «полная вакцинация должна быть завершена с использованием той же вакцины», технический паспорт Pfizer уже предусматривает возможность обмена вакцинами из серии.

«В исключительных обстоятельствах, когда человек начал курс с вакцины, которая больше не доступна в течение какого-то периода времени, или если неизвестно, какой конкретный препарат был использован при первой дозе, считается разумным завершить вакцинацию препаратом, доступным на момент процедуры, особенно если есть вероятность, что человек может подвергнуться высокому риску заражения», — говорится в инструкции.

В ней также уточняется, что, «если обе вакцины основаны на S-белке SARS-CoV-2, весьма вероятно, что вторая доза усилит иммунный ответ на первую». И Pfizer, и Moderna состоят из матричных РНК, модифицированных для производства S-белка вируса.

Вакцина AstraZeneca (сс) Gencat

В Великобритании уже есть такой прецедент. В начале января страна разрешила вакцину Pfizer и в обновлении стратегии указала на возможность комбинирования ее в экстренных случаях с вакциной AstraZeneca с интервалом 28 дней. Отмечается, что вакцина, которая разработана Pfizer, основана на матричной РНК, тогда как препарат, который разработан в Оксфорде, состоит из вектора аденовируса шимпанзе. По словам представителей целевой группы по вакцинам, поскольку они работают по-разному, введение доз разных вакцин может «максимизировать» иммунный ответ и обеспечить лучшую и более длительную защиту.

Но глава отдела иммунизации общественного здравоохранения Великобритании Мэри Рамзи полностью отвергла эту идею: «Смешивание не рекомендуется». Придется дождаться результатов испытания Национального консорциума по оценке графика иммунизации, в который входят более 800 добровольцев старше 50 лет. Некоторые получат первую дозу AstraZeneca, а затем вакцину Pfizer, или наоборот, с интервалом в 4 или 12 недель.

Правда в том, что научное сообщество исследует другие возможности. Также существует российское исследование, проведенное Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, в рамках которого пытаются максимизировать иммунный ответ путем смешивания вакцины AstraZeneca и «Спутник V» с векторами Ad26 человека и шимпанзе.

Однако до сих пор нет достаточных доказательств для того, чтобы заменять вакцины с достаточной безопасностью. По словам Джулиа Бланко, главного исследователя группы вирусологии в Институте IrsiCaixa, «взаимозаменяемость не является чем-то новым»: «Например, некоторые программы вакцинации против Эболы включают смешивание разных инъекций».

Вакцинация вакциной Pfizer во Франции © Claude Truong-Ngoc. Wikimedia Commons

На самом деле, говорит специалист, «это полезно, потому что вызывает более сильный иммунный ответ». В этом смысле он объясняет, что, «например, «Спутник V» объединяет два разных аденовируса в первой и второй дозах». Эти стратегии были протестированы с другими вакцинами, «но вы должны знать, какая комбинация является полезной», предупреждает он.

Такого же мнения придерживается президент Испанской ассоциации вакцинологии Амос Гарсиа Рохас. Он отмечает, что «комбинирование вакцин благоприятно, если исследования подтверждают это, но сейчас я бы не осмелился высказать свое мнение». Бывший президент педиатрических специалистов по инфекционным заболеваниям Хосе Томас Рамос предупреждает о рисках. «Комбинирование разных вакцин может вызвать проблемы, и иммунная система может быть истощена и плохо реагировать». В этом смысле он указывает, что «иммунный ответ, вызванный комбинацией вакцин «Спутник V» и AstraZeneca может быть ниже, чем вызванный однократной дозой любого из них».