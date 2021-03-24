Москва, , 13:34 — REGNUM Механизм комплексного развития территорий (КРТ) и реновация могут стать формой редевелопмента, необходимого для старых промышленных зон Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта сообщила руководитель рабочей группы «Социальные инициативы» Агентства стратегических инициатив при президенте РФ, эксперт ОНФ по вопросам жилищной политики, ЖКХ и реновации Елена Николаева.

«Редевелопмент старых промзон — это безусловный общемировой тренд, это обновление состояния, «переразвитие» территории, ранее сложившейся в рамках города. Москва как один из крупнейших мегаполисов мира не может оставаться в стороне от этого процесса. Производственные площадки, ранее находившиеся на окраинных районах, по мере развития становятся если не центральными, то вполне близкими к уже обновленному центру мегаполиса территориями. В силу этой близости экономически становится целесообразнее использовать их для иных целей», — сказала она.

Николаева отметила, что площади «ржавого пояса», по разным оценка, могут достигать от 18% до 25% всей территории Москвы. По её мнению, поиск лучшего способа использования территорий — «правильный процесс». В качестве основных механизмов для этого она видит КРТ и реновацию.

«КРТ — это одна из форм редевелопмента территорий. Это юридический термин, который несёт в себе определённую правовую нагрузку, устанавливая права и обязанности всех участников процесса. Другой такой формой является московская реновация — термин тоже юридический. КРТ и реновация — не одно и тоже, хотя в ряде случаев имеет в себе ряд общих черт. Таким общими чертами является их комплексный характер. И программа реновации, и проекты КРТ, которые будут реализовываться на основании изменений Гражданского кодекса РФ, вступивших в силу в конце прошлого года, нормативно предполагают, что их осуществление должно не просто учитывать, а исполнять нормативы, установленные для инфраструктурной обеспеченности людей, которые будут проживать на данной территории», — сказала Николаева.