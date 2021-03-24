Санкт-Петербург, , 13:43 — REGNUM Первичную вакцинацию от коронавируса в Петербурге прошли более 332 тысяч горожан, полностью закончили цикл вакцинации, состоящий из двух прививок, 243 тысячи человек. Об этом 24 марта сообщили в Смольном.

Вакцинация граждан от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как отмечает ИА REGNUM, эти цифры составляют, соответственно, 6,16% и 4,51% от численности постоянного населения Петербурга по состоянию на 1 января 2021 года. Ранее власти города сообщили о намерении привить 1,2 млн петербуржцев к августу текущего года.

Курирующий здравоохранение вице-губернатор Олег Эргашев на совещании о ходе вакцинации под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что с начала прививочной кампании в Санкт-Петербург поступило 403 242 дозы вакцины «Гам-КОВИД-вак» («Спутник V»), в том числе 39 200 комплектов вакцины поступило 24 марта. В поликлиниках на сегодня остается 31 700 доз. В Петербурге работают 129 пунктов вакцинации и 17 выездных прививочных бригад.

«Проводится постоянный мониторинг работы пунктов, обучение медицинского персонала, определяются лучшие практики. Для медиков разработаны и внедрены алгоритмы и стандартные операционные процедуры, что позволяет оптимизировать процесс вакцинации», — подчеркнул Олег Эргашев.

Записаться на прививку в Петербурге можно по телефону «122», через онлайн-сервис «Здоровье петербуржца», виртуальные колл-центры поликлиник, портал «Госуслуги» и портал государственных услуг в Санкт‑Петербурге.

Большинство записей производится через портал «Здоровье петербуржца» (62% от всей произведенной записи на вакцинацию) и службу 122 (22%).

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